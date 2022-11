ГПСУ просит о помощи: как можно поддержать тех, кто защищает границы Украины

Украинцы в самые трудные времена сплачиваются и помогают друг другу. На этот раз мы призываем вас поддержать пограничников. Рассказываем, как это можно сделать.

Наши пограничники наравне с другими более 9 месяцев защищают Украину. И им также необходима помощь, чтобы более эффективно противостоять россиянам, стремящимся проникнуть на территорию нашей страны.

Мы благодарим всех неравнодушных, кто в эти трудные дни поддерживают нас морально, информационно, молитвами, а также становясь к строю из резерва,

– говорят пограничники.

Они обратились ко всем, как в Украине, так и далеко за ее пределами. Пограничники открыли сразу несколько счетов, чтобы каждый желающий мог помочь им продолжать оборону границ родной страны. Эти средства будут направлены на укрепление обороноспособности пограничного ведомста.

Как помочь украинским пограничникам

Для этого можно перейти по QR-коду, который мы оставляем ниже. После его сканирования система перебросит вас на вкладку с возможностью совершить перевод.



Сканируйте QR-код и отправляйте донат / Скриншот

Также можно перевести средства по реквизитам. Для этого ведомство открыло счета в гривне, долларах и евро.

Для перевода в гривнах

Назначение платежа: "Помощь для нужд Государственной пограничной службы Украины"

Получатель: Воинская часть 2144

Код по ЕГРПОУ 14321653

Банк: ГКСУ г. Киев МФО 820172

Р/с UA918201720313241001301001123

Назначение платежа: "Помощь для нужд Государственной пограничной службы Украины"

Для перевода в евро

Beneficiary (name и address): Lviv Border Guard Detachment (Military base # 2144). RU 79010 Львовская г. Львов ул. Лычаковская д.74 (Lychakivska Street 74, Lviv)

IBAN: UA173052990000025308031000667

Общество с институтом (именем и адресом): JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT: PBANUA2X

CHARITABLE DONATION

ACCOUNTS IN THE CORRESPONDENT BANKS:

400886700401 – Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

SWIFT: COBADEFF

Or

6231605145 - JPMORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

SWIFT: CHASDEFX

Для перевода в долларах

Beneficiary (name и address) - Lviv Border Guard Detachment (Military base # 2144). RU 79010 Львовская г. Львов улица Лычаковская д.74 (Lychakivska Street 74, Lviv)

IBAN: UA113052990000025304041000253

Общество с институтом (именем и адресом) - JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT: PBANUA2X

CHARITABLE DONATION

ACCOUNTS IN THE CORRESPONDENT BANKS:

001-1-000080 - JP Morgan Chase Bank, New York, USA

SWIFT: CHASUS33

Or

890-0085-754 – The Bank of New York Mellon, Нью-Йорк, США

SWIFT: IRVT US 3N

Помните, что сейчас очень важно поддерживать своих. Поэтому делайте это, если у вас есть соответствующая возможность. Мы же напоминаем, что слишком маленьких донатов не бывает. Даже ваша одна гривна может быть той последней каплей, которой не хватало для покупки необходимого для наших защитников.