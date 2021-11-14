Грабители с удостоверениями правоохранителей напали на заправку в Закарпатье
Источник:Полиция Закарпатской области
В Закарпатье двое злоумышленников ограбили АЗС. После задержания у мужчин нашли оружие, психотропные вещества, а также удостоверение сотрудников правоохранительных органов. Возможно, документы – поддельные.
АЗС в Берегово ограбили двое мужчин. Они приехали на автозаправку и начали угрожать сотрудникам.
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С заправки вынесли 9 тысяч долларов и 31 тысячу гривен
С АЗС злоумышленники вынесли 31 500 гривен, более 9 тысяч долларов и мобильный телефон. Правоохранителям удалось задержать злоумышленников – по "горячим следам". Мужчины скрывались в Мукачево, на одном из предприятий.
Как выяснилось, на ограбление пошли 39-ти и 40-летний жители Киева и Киевщины. У задержанных нашли оружие – пистолет, деньги и психотропные вещества, похожие на метамфетамин.
У злоумышленников нашли документы правоохранителей
Более того, у грабителей нашли удостоверение сотрудников правоохранительных органов. Возможно, эти документы были подделаны. Все вещественные доказательства были переданы на исследования экспертам.Обратите внимание! Задержанных поместили в изолятор. Правоохранители открыли уголовное дело за грабеж с проникновением в помещение, нанесшее значительный ущерб потерпевшему. За это им грозит лишение свободы от 4 до 8 лет.
Смотрите фото с задержания / Фото Нацполиции:
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