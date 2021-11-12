Мужчине уже сообщили о подозрении. Ему грозит тюрьма.

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Мужчина под наркотиками избил прохожего

Приблизительно в 2:00 11 ноября 26-летний житель Запорожья раскрушил несколько номеров в одной из гостиниц Яворова. Он разбил мебель, бытовую технику и дверь. Действия мужчины нанесли немалый ущерб и сорвали работу заведения. Нарушитель вел себя вызывающе и неадекватно. Кроме того, он грубо ругался.

Затем мужчина угнал со двора одного из домов автомобиль Opel Zafira, принадлежащий 38-летней местной жительнице. Убегая с места преступления, запорожец напал на 57-летнего прохожего. Нападающий жестоко избил мужчину. Пострадавший получил тяжелые повреждения, в частности, открытую черепно-мозговую травму.

Мужчина разбил в гостинице двери и технику / Фото полиции Львовщины

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Злоумышленника задержали

Правоохранители обнаружили и задержали жителя Запорожья. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Медики установили, что злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения. Следователи сообщили задержанному о подозрении в:

хулиганстве;

незаконном завладении транспортным средством;

преднамеренном нанесении тяжких телесных повреждений.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, – до 8 лет за решеткой. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

Злоумышленник угнал со двора авто / Фото полиции Львовской области

Мужчина напал на прохожего / Фото полиции Львовской области

Нарушителя задержала полиция / Фото полиции Львовской области