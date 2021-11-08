Львовянина уже не впервые штрафуют и лишают водительского удостоверения за езду под наркотиками. Однако он постоянно игнорирует судебные решения.

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Львовянина уже трижды ловили на езде под наркотиками

Патрульные регулярно ловят 24-летнего Ивана Панаса за вождение под наркотиками. Он ездит на автомобиле BMW 515 и мотоцикле Yamaha R6. Суды уже дважды арестовывали львовянина на 15 и 10 суток за нетрезвое управление. По украинскому законодательству, это максимальное наказание для нетрезвых водителей.

Кроме этого, у Панаса изымали автомобиль. Однако, несмотря на решение суда, мужчина продолжает садиться за руль нетрезвым. Галицкий районный суд 1 ноября рассмотрел очередной протокол о нетрезвом управлении львовянина.

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Водителя снова наказали за нетрезвую езду

В материалах дела говорится, что примерно в 2:00 16 июля Панаса задержали за рулем BMW 515 на улице Саксаганского. У мужчины были признаки наркотического опьянения. Водитель отказался пройти экспертизу на наркотики, поэтому патрульные составили на него протокол за пьяное вождение.

Во время судебного заседания Панас полностью признал свою вину. Судья Ирина Волоско признала водителя виновным в нетрезвом вождении. Ему назначили 15 суток административного ареста и лишения водительских прав на 10 лет. Кроме этого, Панас должен заплатить 51 тысячу гривен штрафа. На этот раз автомобиль львовянина не конфисковали.

Интересно! Во Львове есть более 10 водителей, которых регулярно ловят нетрезвыми за рулем. Они не платят штрафы, которые им назначают суды, и игнорируют их постановления.