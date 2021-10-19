Правоохранители получили ориентировку на нарушителя после того, как он устроил опасную ситуацию на одной из заправок.
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Вырвал пистолет из колонки и сбежал
Полиции сообщили, что водитель Audi A4 оторвал пистолет у бензоколонки и поехал в направлении Харькова. Патрульные экипажи получили ориентировку и остановили автомобиль неадекватного водителя на улице Мира в селе Ничипоровка.
Наркотический "клондайк" в автомобиле
Во время общения с полицейскими водитель все ещё находился под действием наркотиков. Кроме того, он признался, что у него при себе значительные их запасы. Так, мужчина выложил семь упаковок с таблетками и шприцы.
Получил кипу протоколов
Из-за подозрительных находок патрульные вызвали на место происшествия следователей и составили на водителя ряд протоколов и постановление об:
- отказе от освидетельствования на состояние опьянения;
- нарушении правил дорожного движения, повлекшем дорожно-транспортное происшествие;
- нарушении правил дорожного движения, которое привело к созданию аварийной ситуации;
- управлении транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившем для проверки удостоверение водителя соответствующей категории.
На Бориспольщине полиция ловила водителя под наркотиками: видео
Трагедия из-за пьяного водителя в Киеве
На проспекте Степана Бандеры в столице 15 октября нетрезвый водитель грузовика сбил двух пешеходов. Мужчина скрылся с места преступления и сумел проехать 10 километров. Чтобы остановить его, полиции пришлось ввести план "Перехват". Впоследствии один из пострадавших скончался в больнице, неделю не дожив до своего 25-летия.