После совершения ДТП злоумышленник даже не думал останавливаться. Он начал убегать с места аварии и смог проехать почти 10 километров.

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Патрульные, которых вызвали очевидцы инцидента, решили ввести в столице оперативный план "Перехват".

Задержали возле метро "Днепр"

По предварительным данным водитель грузовика управлял машиной в нетрезвом состоянии.

Какие именно травмы получили в результате ДТП пешеходы, пока неизвестно. Впрочем, очевидцы инцидента говорят, что повреждения очень серьезные.

На месте происшествия работали следователи и медики скорой. Врачи госпитализировали травмированных пешеходов.

Момент аварии сняли на видео другие участники дорожного движения. Судя по записи, мужчина двигался по полосе для общественного транспорта и должен был поворачивать на Набережно-Рыбальскую, но он почти пропустил поворот. В последний момент водитель все же вырулил на нужную ему дорогу, однако снес при этом двух пешеходов, которые переходили дорогу в предназначенном для этого месте.

Смотрите видео ужасного наезда грузовика на пешеходов на проспекте Степана Бандеры:

Поиски злоумышленника довольно быстро увенчались успехом. На Набережном шоссе несколько экипажей патрульных остановили водителя и задержали его.

Как именно квалифицировали производство, фигурантом которого является мужчина, пока неизвестно.

Смотрите видео с места задержания нетрезвого водителя грузовика в Киеве: