Після скоєння ДТП зловмисник навіть не думав зупинятись. Він почав тікати з місця аварії та зміг проїхати майже 10 кілометрів.

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Патрульні, яких викликали очевидці інциденту, вирішили ввести у столиці оперативний план "Перехоплення".

Затримали біля метро "Дніпро"

За попередніми даними водій вантажівки керував машиною в нетверезому стані.

Які саме травми отримали внаслідок ДТП пішоходи, наразі невідомо. Втім, очевидці інциденту кажуть, що ушкодження дуже серйозні.

На місці події працювали слідчі та медики швидкої. Лікарі госпіталізували травмованих пішоходів.

Момент аварії зняли на відео інші учасники дорожнього руху. Судячи з запису, чоловік рухався смугою для громадського транспорту та мав повертати на Набережно-Рибальську, але він майже пропустив поворот. В останній момент водій все ж таки вирулив на потрібну йому дорогу, однак зніс при цьому двох пішоходів, які переходили дорогу у призначеному для цього місці.

Дивіться відео жахливого наїзду вантажівки на пішоходів на проспекті Степана Бандери:

Пошуки зловмисника досить швидко увінчалися успіхом. На Набережному шосе кілька екіпажів патрульних зупинили водія та затримали його.

Як саме кваліфікували провадження, фігурантом котрого є чоловік, наразі невідомо.

Дивіться відео з місця затримання нетверезого водія вантажівки у Києві: