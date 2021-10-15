Внаслідок такої поїздки вантажівка перекинулася, а по всій дорозі розсипалися кавуни. У салоні фури в цей час перебували її власник з товарищем.

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Пасажири розпивали алкогольні напої. Продовжили вони це робити навіть після аварії, але вже на вулиці.

Посадили за кермо реалізатора кавунів



Водій вантажівки серйозних травм не отримав / Фото поліції Білоцерківського управління поліції

Як з'ясували поліцейські, 53-річний харків’янин та штатний водій вантажівки вночі вживали спиртні напої.

Вранці 15 жовтня, коли їм треба було їхати, чоловіки довірили керування релізатору кавунів.

Внаслідок помилки мешканця Генічеська, який сидів за кермом, фура наїхала на бордюр. Після цього вантажівка знесла стовп та перекинулася.

Внаслідок інциденту ніхто серйозно не постраждав. Пасажири вилізли з салону та продовжили пиячити. Згодом, коли правоохоронці оформляли ДТП, один з чоловіків заснув на тротуарі.

Патрульні склали два протоколи на власника фури – за передачу кермування людині без прав та за порушення правил дорожнього руху, яке призвело до пошкодження майна. За ці порушення чоловіку доведеться сплатити 840 гривень штрафу.

Дивіться відео перекидання фури під Києвом: