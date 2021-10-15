В результате такой поездки грузовик перевернулся, а по всей дороге рассыпались арбузы. В салоне фуры в это время находились ее владелец с товарищем.

Смотрите также В Киеве из-за отказа тормозов у фуры произошло сокрушительное ДТП: жуткое видео

Пассажиры распивали алкогольные напитки. Продолжили они это делать даже после аварии, но уже на улице.

Посадили за руль реализатора арбузов



Водитель грузовика серьезных травм не получил / Фото полиции Белоцерковского управления полиции

Как выяснили полицейские, 53-летний харьковчанин и штатный водитель грузовика ночью употребляли спиртные напитки.

Утром 15 октября, когда им надо было уезжать, мужчины доверили управление релизатору арбузов.

Вследствие ошибки жителя Геническа, который сидел за рулем, фура наехала на бордюр. После этого грузовик снес столб и перевернулся.

В результате инцидента никто серьезно не пострадал. Пассажиры вылезли из салона и продолжили пьянствовать. Впоследствии, когда правоохранители оформляли ДТП, один из мужчин заснул на тротуаре.

Патрульные составили два протокола на владельца фуры – за передачу вождения человеку без прав и за нарушение правил дорожного движения, которое привело к повреждению имущества. За эти нарушения мужчине придется заплатить 840 гривен штрафа.

Смотрите видео, как перевернулась фура под Киевом: