Внаслідок інциденту постраждав сам водій МАЗу, а також власниця Kia, на яку звалилася фура. Наразі на місці події працюють слідчі та патрульні поліцейські. Медики надають допомогу постраждалим.

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Через аварію рух по вулиці Кайсарова від проспекту Лобановського ускладнено.

Водій каже, що відмовили гальма



Фура була навантажена землею / Фото Kievmap

ДТП сталася на перехресті вулиць Сумській та Кайсарова. Водій вантажівки виїжджав на Кайсарова на занадто великій швидкості.

За словами чоловіка, загальмувати він не міг через несправність машини. Через це під час повороту великогабаритний транспорт перекинувся на Kia.

Власниця легковика отримала травму руки. Чоловік на МАЗі травмував ніс.

Оскільки поставити на колеса вантажівку досить важко, фура довгий час лежить на боці. На місці події чекають на приїзд крана, який зможе підняти фуру.

ЯК саме кваліфікували подію слідчі, наразі невідомо. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження щодо ДТП з постраждалими.

Дивіться відео з місця перекидання фури у Києві: