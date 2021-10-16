Пьяный водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 2 человек и скрылся. Правоохранители задержали его на расстоянии 10 километров от места трагедии.

Заметьте ДТП с участием пьяного водителя грузовика: пострадал украинский историк, его товарищ умер

В результате ДТП погиб Александр Шибицкий. Также пострадал Александр Зинченко – украинский историк. Именно он сообщил о смерти Шибицкого.

Только мне сообщили, что Саша не стало. Саша в мае потерял отца. Теперь семья потеряла сына.

Я очень прошу помочь семье Саши. Ему через неделю должно было исполнится 25

– сообщил Зинченко.

Редакция 24 канала выражает соболезнования близким погибшего.

Зинченко также призвал всех неравнодушных помочь семье Шибицкого. Историк заявил, что "хотел доказать Вселенной, что люди способны не только на бессмысленное зло, но и на осмысленное добро".

Реквизиты для помощи:

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Реквизиты для помощи / Скриншот со страницы Зинченко

Детали ДТП