Пьяный водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 2 человек и скрылся. Правоохранители задержали его на расстоянии 10 километров от места трагедии.

Заметьте ДТП с участием пьяного водителя грузовика: пострадал украинский историк, его товарищ умер

В результате ДТП погиб Александр Шибицкий. Также пострадал Александр Зинченко – украинский историк. Именно он сообщил о смерти Шибицкого.

Только мне сообщили, что Саша не стало. Саша в мае потерял отца. Теперь семья потеряла сына.
Я очень прошу помочь семье Саши. Ему через неделю должно было исполнится 25
– сообщил Зинченко.

Зинченко также призвал всех неравнодушных помочь семье Шибицкого. Историк заявил, что "хотел доказать Вселенной, что люди способны не только на бессмысленное зло, но и на осмысленное добро".

Реквизиты для помощи:

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Загинув Олександр ШибицькийРеквизиты для помощи / Скриншот со страницы Зинченко

Детали ДТП

  • Нетрезвый водитель грузовика съезжал в направлении Набережно-Рыбацкой улицы. На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 2 пешеходов.
  • Водитель начал убегать с места ДТП. Чтобы задержать его, пришлось ввести план "Перехват".
  • Правоохранители открыли уголовное производство.
  • Если вину водителя докажут, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.