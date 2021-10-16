П'яний водій на нерегульованому пішохідному переході збив 2 людей та втік. Правоохоронці затримали його на відстані 10 кілометрів від місця трагедії.
Зауважте ДТП за участю п'яного водія вантажівки: постраждав український історик, його товариш помер
Внаслідок ДТП загинув Олександр Шибицький. Також постраждав Олександр Зінченко – український історик. Саме він повідомив про смерть Шибицького.
Щойно мені повідомили, що Саши не стало. Сашко в травні втратив тата. Тепер родина втратила сина.
Я дуже прошу допомогти родині Сашка. Йому за тиждень мало бути 25,
– повідомив Зінченко.
Зінченко також закликав усіх небайдужих допомогти родині Шибицького. Історик заявив, що "хотів довести Всесвіту, що люди здатні не тільки на безглузде зло, а й на осмислене добро".
Реквізити для допомоги:
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Реквізити для допомоги / Скриншот зі сторінки Зінченка
Деталі ДТП
- Нетверезий водій вантажівки з'їжджав у напрямку Набережно-Рибальської вулиці. На нерегульованому пішохідному переході автівка збила 2 пішоходів.
- Водій почав тікати з місця ДТП. Щоб затримати його, довелося ввести план "Перехоплення".
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
- Якщо вину водія доведуть, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.