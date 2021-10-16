П'яний водій на нерегульованому пішохідному переході збив 2 людей та втік. Правоохоронці затримали його на відстані 10 кілометрів від місця трагедії.

Зауважте ДТП за участю п'яного водія вантажівки: постраждав український історик, його товариш помер

Внаслідок ДТП загинув Олександр Шибицький. Також постраждав Олександр Зінченко – український історик. Саме він повідомив про смерть Шибицького.

Щойно мені повідомили, що Саши не стало. Сашко в травні втратив тата. Тепер родина втратила сина.

Я дуже прошу допомогти родині Сашка. Йому за тиждень мало бути 25,

– повідомив Зінченко.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблого.

Зінченко також закликав усіх небайдужих допомогти родині Шибицького. Історик заявив, що "хотів довести Всесвіту, що люди здатні не тільки на безглузде зло, а й на осмислене добро".

Реквізити для допомоги:

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Реквізити для допомоги / Скриншот зі сторінки Зінченка

Деталі ДТП