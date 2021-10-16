Трагедія сталася на проспекті Степана Бандери. Наїхавши на людей, горе-водій втік з місця події.

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Правоохоронці зупинили його на Столичному шосе. Драгер показав, що у його крові – 2.68 проміле вмісту алкоголю.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Якщо вину водія доведуть, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Спогади Зінченка

Історик Зінченко розповів, що його товариш пішов з життя у лікарні. За тиждень йому мало виповнитися 25 років.

Щойно мені повідомили, що Саші не стало. У мене навпаки – другий день народження. Я відбувся розсіченням та легким струсом мозку,

– повідомив Зінченко.

Він також розповів, що невдовзі після трагедії намагався накладати жгут власним ременем. Однак не пам'ятає цього.

Зауважте! Щоб затримати водія, патрульні вирішили ввести у столиці оперативний план "Перехоплення". Чоловіка затримали майже 10 кілометрів від місця аварії.