Трагедия произошла на проспекте Степана Бандеры. Наехав на людей, горе-водитель скрылся с места происшествия.

Заметьте На Киевщине перевернулся грузовик с арбузами: за рулем был мужчина без прав

Правоохранители остановили его на Столичном шоссе. Драгер показал, что в его крови – 2.68 промилле содержания алкоголя.

Полиция открыла уголовное производство. Если вину водителя докажут, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Воспоминания Зинченко

Историк Зинченко рассказал, что его товарищ ушел из жизни в больнице. За неделю ему должно было исполниться 25 лет.

Только что мне сообщили, что Саши не стало. У меня наоборот – второй день рождения. Я отделался рассечением и легким сотрясением мозга,

– сообщил Зинченко.

Он также рассказал, что вскоре после трагедии пытался накладывать жгут собственным ремнем. Однако не помнит этого.

Заметьте! Чтобы задержать водителя, патрульные решили ввести в столице оперативный план "Перехват". Мужчину задержали почти в 10 километрах от места аварии.