Трагический инцидент произошел в ночь на 18 октября. Водителя уже задержали и поместили в изолятор временного содержания. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

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Кто находился в машине на момент ДТП

По предварительной информации, 29-летний местный житель не справился с управлением. Из-за этого автомобиль Volkswagen Golf съехал в кювет. На момент аварии в машине кроме водителя находились 3 пассажира.

17-летняя девушка из села Пузняковцы получила травмы, несовместимые с жизнью.

16-летнюю девушку пришлось госпитализировать.

Водитель и 18-летний житель Косина от медицинской помощи отказались.



Смертельное ДТП произошло в ночь на 18 октября / Фото Нацполиции

Водитель сел за руль под наркотиками

Правоохранители установили, что водитель авто находился в состоянии наркотического опьянения. Дело расследуют по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, в результате которого погиб человек.

Обратите внимание! Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортным средством на срок от 5 до 10 лет.

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