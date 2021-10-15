Трагедия произошла в селе Великие Лучки Мукачевского района. По факту ДТП открыли уголовное производство.
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Детали ДТП
Водитель Renault столкнулся с эвакуатором. В то время он как раз цеплял машину, которая за несколько часов до того попала в ДТП на том же месте.
Все пассажиры Renault погибли на месте трагедии. Среди них:
- сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области;
- военнослужащий Чопского пограничного отряда;
- Две девушки в возрасте 17 и 18 лет.
Погиб патрульный
Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила, что в ДТП погиб лейтенант полиции Игорь Марчишак. Он был патрульным управления патрульной полиции на Закарпатье.
В ряды полиции он присоединился в 2017 году, с тех пор достойно служил украинскому народу. Игорю был всего 21 год. Соболезнуем родным и близким, это большая потеря для всех сотрудников системы МВД,
– говорится в сообщении.
Игорь Марчишак / МВС Украины
На место аварии прибыли следователи Главного управления полиции области, следственно-оперативная группа местного отделения полиции, эксперты и сотрудники ГБР.