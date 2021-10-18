Трагічний інцидент трапився в ніч проти 18 жовтня. Водія вже затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
Раніше На Закарпатті легковик потаранив шкільний автобус
Хто перебував у машині на момент ДТП
За попередньою інформацією, 29-річний місцевий житель не впорався з керуванням. Через це автомобіль Volkswagen Golf з'їхав у кювет. На момент аварії у машині окрім водія перебували 3 пасажири.
- 17-річна дівчина з села Пузняківці отримала травми, несумісні з життям.
- 16-річну дівчину довелося госпіталізувати.
- Водій та 18-річний мешканець Косина від медичної допомоги відмовилися.
Смертельна ДТП сталася в ніч проти 18 жовтня / Фото Нацполіції
Водій сів за кермо під наркотиками
Правоохоронці встановили, що водій авто перебував у стані наркотичного сп'яніння. Справу розслідують за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння, унаслідок якого загинула людина.
Інша смертельна ДТП на Закарпатті
- Напередодні Україну сколихнула інша трагічна звістка. У ніч проти 15 жовтня у селі Великі Лучки зіткнулися легковик та евакуатор.
- Загинули патрульний, військовий та двоє молодих дівчат, віком 17 та 18 років. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження.