ДТП сталася вранці 7 жовтня між селами Підвиноградів і Руська Долина. На місце зіткнення довелося викликати рятувальників, щоб деблокувати одного з водіїв.
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Водій врізався у шкільний автобус
ДТП сталася на дорозі "Берегово – Вилок – Велика Копаня". Учасниками аварії стали легковий автомобіль Audi-100 та шкільний автобус Вилоцької територіальної громади.
За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом. На щастя, учнів на момент ДТП в автобусі не було. Рятувальники з Виноградова, які прибули за викликом, гідравлічним інструментом вивільнили водія авто. 52-річного чоловіка передали його медпрацівникам.
Водія Audi довелося деблокувати / Фото ДСНС
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