У прокуратурі Катовіце повідомили, що автотроща сталась при з'їзді з автошляху №86.

Раніше Йому було 23 роки: під час роботи у Польщі загинув українець

У легковику їхали двоє молодих українців

У легковику Opel Astra перебували двоє молодих українців – віком 21 та 22 роки. Машина, у якій вони були, з'їхала з дороги, перекинулась та врізалась в дерево.

Автомобіль розтрощило вщент

На жаль, обидва молодих чоловіки загинули на місці. Діставали їхні тіла з вщент потрощеного авто рятувальники. Через автотрощу дорогу заблокували на 5 годин. Затори, які утворились, сягали довжиною 7 кілометрів.



Через ДТП на багато годин перекрили дорогу / Фото Dziennik Zachodni



Машину розтрощило вщент / Фото Dziennik Zachodni

Напередодні в аварію потрапив ще один водій-українець

Напередодні в Катовіце сталась ще одна ДТП. 43-річний українець, який був за кермом вантажівки, з'їхав з дороги. Далі фура врізалась в захисний екран. Водія госпіталізували непритомним. Наразі він у важкому стані.

Більше тут Водій вантажівки з України в'їхав у стіну тунелю в Польщі: моторошні фото

Зазначимо, що наприкінці вересня у Польщі загинув ще один українець. ДТП сталась поблизу міста Олесниця. За інформацією ЗМІ, чоловікові було лише 30 років.