Місцеві правоохоронці розповіли, що водій втратив контроль над Renault Scenic. Автомобіль з'їхав з дороги, а тоді перевернувся.
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Представниця поліції з Олесніци Бернардета Питель розповіла, що водій міг перевищити швидкість.
За попередніми даними, водій міг не пристебнутися пасками безпеки, або їхав з надмірною швидкістю,
– заявила Питель.
У салоні перебували ще 2 громадян України. Значних травм вони не отримали.
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- У вересні 2021 року нетверезий українець у Польщі спричинив аварію у місті Слупську. Аварія сталася на вулиці Промисловій 21 вересня.
- Чоловік перебував за кермом авто Passat.
- Він врізався у задню частину автомобіля Peugeot, який рухався попереду.
- Внаслідок ДТП постраждала жінка – 44-річна водійка Peugeot. Її з травмами госпіталізували до найближчого медзакладу.
- На місці події винуватця ДТП перевірили на наявність алкоголю у тілі. Показник становив понад 2,5 проміле.