Местные правоохранители рассказали, что водитель потерял контроль над Renault Scenic. Автомобиль съехал с дороги, а затем перевернулся.
Заметьте Ужасное ДТП в Одесской области: в больнице умер пострадавший полицейский
Представительница полиции из Олесницы Бернардета Питель рассказала, что водитель мог превысить скорость.
По предварительным данным, водитель мог не пристегнуться ремнями безопасности, либо ехал с чрезмерной скоростью,
– заявила Питель.
В салоне находились еще 2 граждан Украины. Значительных травм они не получили.
В Польше в ДТП погиб украинец: смотрите видео
Пьяный украинец вызвал ДТП в Польше
- В сентябре 2021 года нетрезвый украинец в Польше вызвал аварию в городе Слупск. Авария произошла на улице Промышленной 21 сентября.
- Мужчина находился за рулем авто Passat.
- Он врезался в заднюю часть автомобиля Peugeot, который двигался впереди.
- В результате ДТП пострадала женщина – 44-летняя водительница Peugeot. Ее с травмами госпитализировали в ближайшее медучреждение.
- На месте происшествия виновника ДТП проверили на наличие алкоголя в теле. Показатель составлял более 2,5 промилле.