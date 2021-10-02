Трагедія трапилась орієнтовно об 11 годині ранку 1 жовтня. ЗМІ пишуть, що молодого чоловіка збила вантажівка.
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Під час роботи між Любліном та Варшавою загинув українець
Попередньо відомо, що чоловіка збив вантажний автомобіль під час того, як він малював дорожню розмітку,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо відомо, що це відбулось на швидкісній трасі S17. Авто працівників Volkswagen Transporter стояло на аварійній смузі. Перед ним двоє робітників, один з них – українець, фарбували горизонтальні розмітки.
Згодом вантажівка з великою силою врізалась у задню частину їхнього Volkswagen.
"Сила зіткнення була настільки великою, що українець, який був перед авто, – загинув на місці. Другого працівника доправили у лікарню в Пулавах", – мовиться у повідомленні.
Дорогу на місці аварії перекрили. Правоохоронці з'ясовували деталі трагедії та проводили слідчі дії.
Коротко про останні трагічні аварії
- 30 вересня правоохоронці Польщі повідомили ймовірну причину ДТП, у якому загинули 3 українців. Автомобіль, в якому вони перебували, розірвало на дві частини. У поліції вважають, що ймовірна причина аварії – перевищення швидкості.
- 24 вересня біля міста Олесніца на південному заході Польщі у аварії загинув українець. Попередньо відомо, що йому було орієнтовно 30 років.
- 21 вересня нетверезий українець у Польщі спричинив аварію у місті Слупську. Вона сталася на вулиці Промисловій. Внаслідок інциденту постраждала 44-річна водійка Peugeot. Її з травмами госпіталізували до медзакладу.