Трагедия произошла ориентировочно в 11 часов утра 1 октября. СМИ пишут, что молодого человека сбил грузовик.

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Во время работы между Люблином и Варшавой погиб украинец

Предварительно известно, что мужчину сбил грузовой автомобиль во время того, как он рисовал дорожную разметку,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что это произошло на скоростной трассе S17. Авто работников Volkswagen Transporter стояло на аварийной полосе. Перед ним двое рабочих, один из них – украинец, красили горизонтальные разметки.

Впоследствии грузовик с большой силой врезался в заднюю часть их Volkswagen.

"Сила столкновения была настолько велика, что украинец, который был перед авто – погиб на месте. Второго работника доставили в больницу в Пулавах", – говорится в сообщении.

Дорогу на месте аварии перекрыли. Правоохранители выясняли детали трагедии и проводили следственные действия.

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