Видання з посиланням на інформацію від поліцейських пише, що інцидент стався на перетині вулиць Потьомкінської та Малої Морської.
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Аварія в Миколаєві за участю кількох авто
Мікроавтобус Volkswagen рухався по Малій Морській зі сторони проспекту, і, як пояснив водій, біля перетину з Потьомкінською вулицею перед ним різко виїхав інший автомобіль.
Водій мікроавтобуса намагався уникнути зіткнення та у результаті врізався в Volkswagen Passat, що їхав у напрямку Садової.
Від удару легковик відкинуло на припаркований Nissan, а мікроавтобус врізався в дерево.
Є постраждалі в ДТП
У результаті аварії постраждали водій і пасажир автомобіля Volkswagen. Їх з місця аварії карета швидкої медичної допомоги відвезла у лікарню.
На місці інциденту працюють співробітники поліції, вони з'ясовують всі обставини.
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