На трасі Снігурівка – Калинівка ввечері 27 вересня близько 20 години Mercedes-Benz Sprinter із 10 пасажирами врізався в КАМАЗ.

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Аварія на трасі Снігурівка – Калинівка: подробиці

Розслідуванням обставин ДТП займається поліція. Наразі ж відомо таке:

Аварія сталася 27 вересня десь о 19:55 на дорозі Снігурівка – Калинівка біля села Широке у Миколаївській області.

у Миколаївській області. Mercedes-Benz Sprinter зачепив на дорозі фуру DAF, як пишуть у "Новости-N", яка їхала зустрічною смугою.

смугою. Після цього мікроавтобус вилетів на узбіччя і врізався у причеп вантажівки КАМАЗ, яка там просто стояла.

Водії фур не постраждали. А от з 11 людьми, які їхали в мікроавтобусі – біда:

Загинули 4, серед яких 66-річний водій і 15-річний підліток.

Інших 7 госпіталізували з травмами, 4 з яких – у реанімацію.

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Тим часом правоохоронці просять усіх можливих свідків аварії звернутися до поліції. Особливо у випадку, якщо вони мають записи аварії біля Широкого з відеореєстраторів.

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