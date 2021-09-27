Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 вересня близько 16:35 на автошляху Київ – Чоп поблизу села Дідовичів.
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Вантажівка збила дівчинку
На місці події працівники слідчо-оперативної групи попередньо з'ясували, що водій, 21-річний житель Краматорська, керуючи автомобілем DAF, здійснив наїзд на 9-річну дівчинку, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переході,
– зазначили правоохоронці.
Дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до реанімаційного відділення Новоград-Волинського міськрайонного ТМО.
На Житомирщині вантажівка збила дівчинку на пішохідному переході / Фото Нацполіції