На трассе Снигиревка – Калиновка вечером 27 сентября около 20 часов Mercedes-Benz Sprinter с 10 пассажирами врезался в КАМАЗ.
Напомним, 18 сентября В Николаеве авто на переходе сбило 11-летнюю девочку: за рулем мог быть подросток
Авария на трассе Снигиревка – Калиновка: подробности
Расследованием обстоятельств ДТП занимается полиция. Пока же известно следующее:
- Авария произошла 27 сентября примерно в 19:55 на дороге Снигиревка – Калиновка возле села Широкое в Николаевской области.
- Mercedes-Benz Sprinter задел на дороге фуру DAF, как пишут в "Новости-N", ехавшую по встречной полосе.
- После этого микроавтобус вылетел на обочину и врезался в прицеп грузовика КАМАЗ, который там просто стоял.
Водители фур не пострадали. А вот с 11 людьми, которые ехали в микроавтобусе – беда:
- Погибли 4, среди которых 66-летний водитель и 15-летний подросток.
- Других 7 госпитализировали с травмами, 4 из которых – в реанимацию.
Авария у Широкого на Николаевщине: смотрите фото НПУ и "Новости-N"
Тем временем правоохранители просят всех возможных свидетелей аварии обратиться в полицию. Особенно в случае, если у них есть записи аварии у Широкого с видеорегистраторов.
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