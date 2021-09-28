На трассе Снигиревка – Калиновка вечером 27 сентября около 20 часов Mercedes-Benz Sprinter с 10 пассажирами врезался в КАМАЗ.

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Авария на трассе Снигиревка – Калиновка: подробности

Расследованием обстоятельств ДТП занимается полиция. Пока же известно следующее:

Авария произошла 27 сентября примерно в 19:55 на дороге Снигиревка – Калиновка возле села Широкое в Николаевской области.

Mercedes-Benz Sprinter задел на дороге фуру DAF, как пишут в "Новости-N", ехавшую по встречной полосе.

После этого микроавтобус вылетел на обочину и врезался в прицеп грузовика КАМАЗ, который там просто стоял.

Водители фур не пострадали. А вот с 11 людьми, которые ехали в микроавтобусе – беда:

Погибли 4, среди которых 66-летний водитель и 15-летний подросток.

Других 7 госпитализировали с травмами, 4 из которых – в реанимацию.

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Тем временем правоохранители просят всех возможных свидетелей аварии обратиться в полицию. Особенно в случае, если у них есть записи аварии у Широкого с видеорегистраторов.

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