На автомобиле были повреждения характерны для аварии. Также через некоторое время полиция установила трех человек, которые находились в этом транспорте.
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За рулем мог быть 15-летний местный житель
Более того, за рулем мог ехать 15-летний местный житель. Правоохранители начали уголовное производство за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, которые привели к смерти потерпевшего.
Пока следователи назначили ряд экспертиз. Их результаты позволят установить, кто именно был за рулем в момент ДТП.
Что известно о смертельном ДТП в Николаеве:
- Трагедия произошла около 19:20 17 сентября на улице Степной в Николаеве.
- Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В это время на нее наехала светло-зеленая "Славута".
- Жизнь потерпевшей спасти не удалось.
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