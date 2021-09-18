На автомобиле были повреждения характерны для аварии. Также через некоторое время полиция установила трех человек, которые находились в этом транспорте.

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За рулем мог быть 15-летний местный житель

Более того, за рулем мог ехать 15-летний местный житель. Правоохранители начали уголовное производство за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, которые привели к смерти потерпевшего.

Пока следователи назначили ряд экспертиз. Их результаты позволят установить, кто именно был за рулем в момент ДТП.

Что известно о смертельном ДТП в Николаеве:

Трагедия произошла около 19:20 17 сентября на улице Степной в Николаеве.

Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В это время на нее наехала светло-зеленая "Славута".

Жизнь потерпевшей спасти не удалось.

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Обратите внимание! Вечером 17 сентября случилась еще одна смертельная автокатастрофа. На Сумщине столкнулся кроссовер и грузовик. Все пассажиры кроссовера погибли, а водитель оказался в больнице.