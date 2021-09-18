Трагедия произошла около полуночи на автодороге Сумы – Киев – Юнаковка, недалеко от Штеповки.
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Погибли трое пассажиров Toyota
Как рассказали в полиции, 32-летний водитель Toyota допустил столкновение с грузовиком с прицепом.
На месте трагедии погибли три пассажира кроссовера: 41-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 41 и 45 лет. Их травмы оказались несовместимыми с жизнью. Водитель легковушки попал в больницу, его состояние – тяжелое.
Состояние водителя кроссовера – тяжелое
Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Сейчас продолжаются следственные действия.
Машина была разбита полностью / Фото полиции Сумской области
Кроссовер столкнулся с грузовиком с прицепом / Фото полиции Сумской области
Коротко о последних резонансных ДТП в Украине:
- На трассе Днепр – Запорожье 17 сентября в аварию попали сразу 4 легковушки, грузовик и мотоцикл. Пострадавших нет.
- Неподалеку от Самбора автомобиль на скорости влетел в ограждение кладбища. Водитель погиб.
- На границе в Шегинях грузовик раздавил водителя. Он пытался попасть в собственную фуру.
- Смертельная авария произошла и на объездной Харькова 16 сентября. ВАЗ столкнулся с бусом и вылетел с дороги. Водитель погиб.