Авария произошла на дороге между селами Пьяновичи и Лановичи Самборского района. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Травмированного водителя зажало в салоне

Примерно в 22: 10 41-летний местный житель двигался в своей машине Volkswagen Sharan по дороге между селами Пьяновичи и Лановичи. Мужчина не справился с управлением, и его машина перевернулась на левый бок. Автомобиль насадился на бетонный столб забора.

В результате аварии мужчина получил очень тяжелые травмы. По информации Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, его зажало в салоне. К сожалению, спасти жизнь водителю не удалось – он умер до приезда медиков.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.



Авто влетело в забор кладбища / Фото полиции Львовщины

Коротко о последних ДТП в Украине

В Стрыйском районе Львовщины 16 сентября столкнулись легковушка Renault и бензовоз "ГАЗ 53". В результате столкновения грузовик перевернулся и горючее разлилось на дорогу.

В Харькове 16 сентября автомобиль ВАЗ столкнулся с микроавтобусом и слетел с дороги. Как следствие, легковушка полностью разбита, а ее водитель умер еще до приезда скорой.

В центре Прилук 15 сентября столкнулись 2 легковушки. Пешеход, который в то время переходил дорогу, чудом уцелел – авто пролетело перед ним.

Недалеко от Львова "Москвич-403" перевернулся в кювет. Водитель автомобиля был очень пьяным – алкоголя в его крови было в 14 раз больше разрешенной нормы.



Водителя зажало в салоне и он умер / Фото полиции Львовской области