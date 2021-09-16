Патрульные выписали на него 2 протокола. Мужчине грозит немалый штраф.

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Пьяный водитель перевернулся в кювет

Львовские патрульные получили вызов о ДТП в селе Ковяри. Прибыв по указанному адресу, они увидели опрокинутый в кювете автомобиль "Москвич-403". Его водитель, 64-летний львовянин, стоял рядом.

Патрульные предложили мужчине пройти проверку на состояние алкогольного опьянения. Прибор Drager показал результат – 2,77 промилле. Такой показатель превышает допустимую норму почти в 14 раз.



"Москвич" перевернулся в кювет / Фото патрульной полиции Львовской области

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Нарушителю грозит штраф

На пьяного водителя составили 2 протокола:

за "управление транспортным средством в состоянии опьянения";

за "нарушение ПДД, повлекшее ДТП".

Также патрульные вынесли на мужчину постановление за "управление транспортным средством без соответствующих документов или отказ их предъявлять для проверки". За пьяное вождение львовянину грозит 10200 гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами в год.

Заметьте! С начала года патрульные составили 2304 протокола на водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.



Проверка показала 2,77 промилле / Фото Патрульной полиции Львовской области



На нарушителя составили 2 протокола / Фото патрульной полиции Львовской области



Мужчине грозит штраф / Фото Патрульной полиции Львовской области