Об угоне машины сообщил житель Бережан. Он сообщил, что его припаркованная машина исчезла возле села Тростянец.

Ранее В Полтаве мужчина пытался утопить электросамокат в собственной ванне, чтобы скрыть преступление

Mazda похитил нетрезвый местный житель

Правоохранителям быстро удалось найти вора возле села Жовновка. 39-летний житель одного из сел района управлял ворованной Mazda в нетрезвом состоянии.

На требование правоохранителей остановиться мужчина не отреагировал. Автомобиль пришлось заблокировать полиции. Похитителя задержали: свой поступок он объяснил довольно просто – не хотелось идти домой пешком. Чужую машину он завел с помощью отвертки.

Теперь нелюбителя прогулок ждет суд.

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На Тернопольщине неизвестный устроил дрифт на мемориале

Недавно на Тернопольщине произошел еще один скандальный случай. Неизвестный водитель устроил дрифт на мемориале погибшим сечевым стрельцам. На плитке остались следы шин и автомобильное масло. Инцидент произошел тоже в Бережанах в ночь на 31 августа.