По предварительным данным, подросток-хулиган находился в компании подростков, которые развлекались у фонтана. Парень вдруг начал выбрасывать велосипеды в воду.

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Действия злоумышленника при этом снимали на видео.

Парня ищут неравнодушные

Судя по видео, которое выложила в инстаграм пользовательница Кристина Литвиненко, подросток бросил в фонтан 3 велосипеда. Какие именно повреждения получили транспортные средства, пока неизвестно.

Свои хулиганские действия подросток сопровождал насмешливыми высказываниями. Смеялись над поступком парня и другие свидетели происшествия.

По словам автора видео, она к инциденту не причастна, а лишь сняла все на мобильный и послала запись в сообщество "Киев оперативный".

В комментариях к видео жители столицы отметили, что "подростки уже совсем потеряли разум". Некоторые выразили желание найти нарушителя и пообщаться с ним относительно норм морали.

Еще одно мнение, которое чаще всего высказывали в комментариях-о безнаказанности парня со стороны полиции. Поскольку "копы не будут заниматься этим", а также из-за недостижения подростком возраста, когда можно привлечь к ответственности.

Смотрите видео, как подросток бросает прокатные велосипеды в фонтан в Киеве: