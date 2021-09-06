За попередніми даними, підліток-хуліган перебував у компанії підлітків, які розважалися біля фонтану. Хлопець раптом почав викидати велосипеди у воду.

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Дії зловмисника при цьому знімали на відео.

Хлопця шукають небайдужі

Судячи з відео, яке виклала до інстаграму користувачка Христина Литвиненко, підліток кинув у фонтан 3 велосипеди. Які саме ушкодження зазнали транспортні засоби, наразі невідомо.

Свої хуліганські дії підліток супроводжував глузливими висловлюваннями. Сміялися над вчинком хлопця й інші свідки події.

За словами авторки відео, вона до інциденту не причетна, а лише зняла все на мобільний та надіслала запис до спільноти "Київ оперативний".

У коментарях до відео мешканці столиці зазначили, що "підлітки вже зовсім втратили розум". Деякі висловили бажання знайти порушника та поспілкуватися з ним щодо норм моралі.

Ще одна думка, яку найчастіше висловлювали у коментарях – про безкарність хлопця з боку поліції. Оскільки "копи не займатимуться цим", а також через недосягнення підлітком віку, коли можна притягнути до відповідальності.

Дивіться відео, як підліток кидає прокатні велосипеди у фонтан у Києві: