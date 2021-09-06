Сейчас горе-бабушке вручили подозрение из-за оставления ребенка в опасности. Женщину взяли под стражу на 60 суток.

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Подозреваемая – не родная бабушка умершего ребенка. Мальчик – сын ее невестки от первого брака.

Горе-бабушка уже находилась в розыске. Истцом по тому делу был ее сосед. Мужчина постоянно конфликтовал с семьей из-за их собак и общего двора. Сосед даже установил "на границе" своей территории забор и камеры наблюдения.

В то же время женщина их вроде бы испортила.

Антисоциальное лицо, имеющее склонность к нарушению прав других людей, нанесению им материального, морального и иного вреда,

– рассказал сосед.

Он подчеркнул, что подозреваемая неоднократно травила на него своих собак.

Женщина организовала нелегальный питомник

Горе-бабушка организовала в своем дворе нелегальный питомник с 20 собаками.

Однажды 4 среднеазиатские овчарки чуть не загрызли женщину, которая шла на работу через парк. Если бы не охранник парка, спасший женщину, все могло бы закончиться трагедией.

Трагедия в Черкассах: главное