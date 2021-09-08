Про викрадення власної автівки повідомив мешканець Бережан. Він повідомив, що його припаркована машина зникла біля села Тростянець.

Раніше У Полтаві чоловік намагався втопити електросамокат у власній ванні, щоб приховати злочин

Mazda викрав нетверезий місцевий мешканець

Правоохоронцям швидко вдалось натрапити на крадія біля села Жовнівка. 39-річний житель одного з сіл району керував поцупленою Mazda у нетверезому стані.

На вимогу правоохоронців зупинитись чоловік не відреагував. Автомобіль довелось заблокувати поліції. Викрадача затримали: свій вчинок він пояснив доволі просто – не хотілось йти додому пішки. Чужу автівку він завів з допомогою викрутки.

Тепер на нелюбителя прогулянок чекає суд.

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На Тернопільщині невідомий влаштував дрифт на Меморіалі

Нещодавно на Тернопільщині стався ще один скандальний випадок. Невідомий водій влаштував дрифт на Меморіалі загиблим Січовим Стрільцям. На плитці залишились сліди шин та автомобільне масло. Інцидент стався теж у Бережанах у ніч проти 31 серпня.