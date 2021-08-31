Інцидент трапився у місті Бережани у ніч проти 31 серпня. Про це на своїй сторінці написав міський голова Ростислав Бортник.
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Дрифт влаштували на горі Лисоня. Перед Хрестом скорботи та слави залишились чорні сліди від шин та автомобільного масла. Як повідомив мер Бережан Бортник, поліції вже вдалось встановити особу зловмисника.
Чоловік влаштував дрифт на меморіалі / Фото Ростислава Бортника
Сліди від шин залишись на горі Лисоня / Фото Ростислава Бортника
Біля меморіалу залишились плями автомобільного масла / Фото Ростислава Бортника
Незаконний дрифт в Україні: що про це відомо
- На Софійській площі у Києві 10 серпня влаштували дрифт-шоу.
- В історичній зоні столиці залишилися сліди від шин, тож територію згодом відмивали активісти спільно з комунальниками.
- Дрифт-шоу нібито організували для рекламної зйомки для Red Bull.
- Учасницею шоу стала також реперка Alyona Alyona.
- У компанії Red Bull вибачились за вчинене.