Визнали там також і те, що не змогли дотриматися всіх необхідних процедур. Відповідне повідомлення оприлюднили на інстаграм-сторінці Red Bull Україна.

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Red Bull Україна просить вибачення у мешканців Києва та міської влади за відеозйомку, що сьогодні (10 серпня – 24 канал) вранці відбулася на Софійській площі,

– зазначили у компанії.

"На жаль, сталося так, що ми не дотрималися всіх необхідних процедур. Це було недоглядом з нашого боку, і ми глибоко про це шкодуємо", – продовжили у Red Bull Україна.

У Red Bull хочуть відновити теплі стосунки з містом

Окрім цього, додали, що "від самого початку керувалися правилом залишити місце проведення заходу прибраним і у тому стані, який був до початку проведення. І ця робота триває".

Ми зробимо все можливе, щоб відносити теплі стосунки з містом, які підтримували протягом багатьох років,

– підсумували Red Bull Україна.



У Red Bull Україна попросили вибачення за дрифт в центрі Києва / Скриншот з інстаграму Red Bull Україна

Дрифт у центрі Києві: що відомо

На Софійській площі у Києві 10 серпня 2 автомобілі влаштували дрифт-шоу.

Так звані перегони організувала компанія Red Bull для зйомок своєї реклами.

Інцидент сильно обурив главу Міністерства культури Олександра Ткаченка.

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