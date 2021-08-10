Позицію висловив міністр культури Олександр Ткаченко. Він додав, що ніхто в світі б собі не дозволив влаштовувати такий дрифт у підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО.
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"Уявіть собі таке, наприклад, у Ватикані – на площі Святого Петра – або перед собором Нотр-Дам де Парі", – написав Ткаченко.
Він впевнений, що якби й таке сталось – усі учасники перегонів і організатори рекламних зйомок були б покарані. Щонайменше, заплатили б штрафи.
Ткаченка обурили 3 речі
Міністр зауважив, що бруківку вже відмивають від слідів, які залишили автомобілі. Однак річ навіть не у цьому.
По-перше, жахливе, неналежне ставлення до нашої культури. По-друге – ставлення до безпеки людей довкола. По-третє – до законодавства України,
– сказав Ткаченко.
Ткаченко вже звернувся до Нацполіції та Київської міської державної адміністрації із проханням детально розслідувати ситуацію.
Зокрема, обставини з'ясовують і в Мінкульті. "Очевидно, що це є приводом, щоб наше міністерство мало важелі накладати штрафи або заборону, якщо таке відбуватиметься біля історичних пам'яток", – підсумував міністр.
Дрифт Red Bull на Софіївській площі: головне
- Подія трапилась зранку 10 серпня – на Софіївській площі у Києві дрифтувати автомобілі компанії Red Bull.
- Все відбувалось у пішохідній зоні. Ба більше – не було навіть спеціальних огороджень.
- У КМДА запевнили, що дозволу на це ніхто не давав. Однак ексміністр екології Ігор Шевченко впевнений, що дозвіл отримали від заповідника "Софія Київська".
- Як відомо, проводили рекламні зйомки Red Bull.
- Кияни обурюються на сторінках Red Bull та пишуть гнівні коментарі.