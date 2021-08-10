Вранці 10 серпня на Софійській площі організатори провели зйомку рекламного ролика із залученням 2 автівок.

Дізнайтеся більше Без огороджень та дозволу: на Софійській площі Києва дрифтували авто – відео

Реакція поліції на дрифт у центрі столиці

За інформацією правоохоронців, зйомки відбувалися без відповідного дозволу місцевої влади та без погодження від поліції Києва.

Через це відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Наразі правоохоронці проводять ретельну перевірку обставин, спілкуються з організаторами та встановлюють усіх учасників несанкціонованої зйомки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до 5 років або позбавлення волі до 4 років.

Дрифт з Alyona Alyona на Софійській площі: що відомо

Рекламу знімали для компанії Red Bull. Машини летіли у пішохідній зоні дуже швидко, спеціальних огороджень не було. У результаті площа дуже забруднення – аби відчистити її потрібно буде кілька днів.

У зйомках брала участь співачка Alyona Alyona, вона виклала у мережі відповідне відео.

Ексміністр екології Ігор Шевченко стверджує, що необхідний дозвіл надали у заповіднику "Софія Київська". А поліція, мовляв, теж про все знала.

Дрифт на Софіївській площі: дивіться відео