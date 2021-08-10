Вранці 10 серпня на Софійській площі організатори провели зйомку рекламного ролика із залученням 2 автівок.
Дізнайтеся більше Без огороджень та дозволу: на Софійській площі Києва дрифтували авто – відео
Реакція поліції на дрифт у центрі столиці
За інформацією правоохоронців, зйомки відбувалися без відповідного дозволу місцевої влади та без погодження від поліції Києва.
Через це відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство.
Наразі правоохоронці проводять ретельну перевірку обставин, спілкуються з організаторами та встановлюють усіх учасників несанкціонованої зйомки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до 5 років або позбавлення волі до 4 років.
Дрифт з Alyona Alyona на Софійській площі: що відомо
- Рекламу знімали для компанії Red Bull. Машини летіли у пішохідній зоні дуже швидко, спеціальних огороджень не було. У результаті площа дуже забруднення – аби відчистити її потрібно буде кілька днів.
- У зйомках брала участь співачка Alyona Alyona, вона виклала у мережі відповідне відео.
- Ексміністр екології Ігор Шевченко стверджує, що необхідний дозвіл надали у заповіднику "Софія Київська". А поліція, мовляв, теж про все знала.
Дрифт на Софіївській площі: дивіться відео