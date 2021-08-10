Утром 10 августа на Софийской площади организаторы провели съемку рекламного ролика с участием 2 автомобилей.

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По информации правоохранителей, съемки проходили без соответствующего разрешения местных властей и без согласования от полиции Киева.

Из-за этого сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований, а полицейские начали уголовное производство по статье о хулиганстве.

Сейчас правоохранители проводят тщательную проверку обстоятельств, общаются с организаторами и устанавливают всех участников несанкционированной съемки. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишения свободы до 4 лет.

Дрифт с Alyona Alyona на Софийской площади: что известно

Рекламу снимали для компании Red Bull. Машины летели в пешеходной зоне очень быстро, специальных ограждений не было. В итоге площадь очень загрязнена – чтобы отчистить, ее нужно будет несколько дней.

В съемках участвовала певица Alyona Alyona, она выложила в сети соответствующее видео.

Экс-министр экологии Игорь Шевченко утверждает, что необходимое разрешение выдали в заповеднике "София Киевская". А полиция, мол, тоже обо всем знала.

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