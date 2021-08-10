В центре Киева проходили рекламные съемки для компании Red Bull. Экс-министр экологии Игорь Шевченко утверждает, что разрешение получили от заповедника "София Киевская".
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Убеждают, что полиция тоже знала о мероприятии. Собственно, здание управления полиции в Киеве расположено возле площади. Городская власть отметила, что уже обратилась к правоохранителям для выяснения всех обстоятельств.
Площадь будут отчищать 3 дня
Площадь, которая расположена в историческом центре Киева, дрифтование сильно загрязнило. Остались четкие следы от автомобилей в форме восьмерки.
Территорию будут очищать от следов резины около 3 дней после съемок, сообщает PavlovskyNEWS. Представитель частной клининговой компании отметил, что цену очистки площади пока не разглашают, но признался – это непростая задача.
Дело в том, что у компании есть только одно небольшое устройство, чтобы очищать такие загрязнения.
Alyona Alyona тоже участвовала в съемках
Певица Alyona Alyona выложила в инстаграме видео, как утром садится в один из автомобилей Red Bull на Софиевской площади. После поездки исполнительница говорила, что у нее трясутся руки и ноги, ведь это было страшно.