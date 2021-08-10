В сети обнародовали видео, как военная техника в столице едет одна за другой.
Кстати На въезде в Киев появились блокпосты и бронетехника: фото учений
Колонну заметили на улице Маршала Рыбалко.
Военные учения в Киеве
Предполагают, что техника также может принимать участие в учениях, которые начались в Киеве 9 августа. К ним привлекли подразделения Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии с бронетехникой и кинологическими расчетами.
Военные выполняют определенные задачи. Они охраняют критически важные объекты, будут обеспечивать функционирование органов государственной власти, а также заботятся о безопасности.
Парад на День Независимости: что известно
- В Киеве на Крещатике 24 августа состоится большой военный парад. Военные 4 августа провели репетицию на ГП "Антонов".
- Кроме того, пролетит авиация в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.
- К слову, парад будет и на Днепре. Планируют организовать торжественное прохождение катеров, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.