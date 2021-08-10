В сети обнародовали видео, как военная техника в столице едет одна за другой.

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Колонну заметили на улице Маршала Рыбалко.

Военные учения в Киеве

Предполагают, что техника также может принимать участие в учениях, которые начались в Киеве 9 августа. К ним привлекли подразделения Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии с бронетехникой и кинологическими расчетами.

Военные выполняют определенные задачи. Они охраняют критически важные объекты, будут обеспечивать функционирование органов государственной власти, а также заботятся о безопасности.

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