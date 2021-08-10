У мережі оприлюднили відео, як військова техніка у столиці їде одна за одною.
До речі На в'їзді до Києва з'явились блок-пости та бронетехніка: фото навчань
Колону помітили на вулиці Маршала Рибалко.
Військові навчання у Києві
Припускають, що техніка також може брати участь у навчаннях, які розпочались у Києві 9 серпня. До них залучили підрозділи Збройних сил України та Національної гвардії з бронетехнікою та кінологічними розрахунками.
Військові виконують певні завдання. Вони охороняють критично важливі об'єкти, забезпечуватимуть функціонування органів державної влади, а також дбають про безпеку.
Парад на День Незалежності: що відомо
- У Києві на Хрещатику 24 серпня відбудеться великий військовий парад. Військові 4 серпня провели репетицію на ДП "Антонов".
- Крім того, пролетить авіація у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів.
- До слова, парад буде і на Дніпрі. Планують організувати урочисте проходження катерів, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.