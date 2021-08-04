Що відомо про репетицію параду

У день відзначення 30-річчя незалежності парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком. Військові розповіли, що вже опанували його.

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Новий стройовий крок відрізняється тим, що тепер ногу під час руху потрібно підіймати на 10 – 15 сантиметрів.

Пишаюсь тим, що саме мені та моїм побратимам випала можливість брати участь в такій грандіозній події у житті нашої країни. Ми ретельно готуємось до параду, відточуючи кожен рух до ідеалу,
– поділився враженнями солдат Владислав Гриценко.

Пішу колону зведених парадних розрахунків Нацгвардії представлятимуть 4 "коробки":

  • військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесна Варта",
  • кінологічний підрозділ зі службовими собаками,
  • курсанти Національної академії,
  • зведений оркестр Нацгвардії.

За результатом репетиції, найкраще підготовленим батальйоном визнали "Почесну варту".

Військові провели репетицію параду до Дня Незалежності / Фото Нацгвардії