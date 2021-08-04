Что известно о репетиции парада

В день празднования 30-летия независимости парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом. Военные рассказали, что уже овладели им.

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Новый строевой шаг отличается тем, что теперь ногу во время движения нужно поднимать на 10 – 15 сантиметров.

Горжусь тем, что именно мне и моим собратьям выпала возможность участвовать в таком грандиозном событии в жизни нашей страны. Мы тщательно готовимся к параду, оттачивая каждое движение до идеала,

– поделился впечатлениями солдат Владислав Гриценко.

Пешую колонну сводных парадных расчетов Нацгвардии будут представлять 4 "коробки":

военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул",

кинологическое подразделение со служебными собаками,

курсанты Национальной академии,

сводный оркестр Нацгвардии.

По результатам репетиции лучше всего подготовленным батальоном признали "почетный караул".

Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости / Фото Нацгвардии

Обратите внимание! Военный парад Вооруженных сил Украины пройдет по центральной улице Киева 24 августа. Кроме того, пролетит авиация в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.



Парад будет и на Днепре. Планируют организовать торжественное прохождение катеров, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.