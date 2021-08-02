Торжественное заседание парламента начнется в 13: 00 24 августа.
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Что будут рассматривать народные депутаты на заседании
Вероятнее всего, народные избранники примут решение о присвоении знаков отличия "30 лет Акта провозглашения независимости Украины". Ее создали специально для награждения народных депутатов, в 1991 году приняли Акт и других граждан Украины за вклад в становление независимой страны.
В частности, награды должны были получить 346 депутата Верховной Рады УССР 12-го созыва, которые 24 августа 1991 года приняли провозглашение независимости Украины. Согласно Положению об отличии, представление о награждении имеют право вносить фракции или группы народных депутатов действующего парламента, Ассоциации народных депутатов и члены НАН Украины.
30-ый День Независимости: как будет праздновать страна
- 22 августа состоится вручение награды "национальная легенда Украины" тем, кто принимал непосредственное участие в становлении государства, способствовали его укреплению и защищали его. Также эту награду получат те, кто внес большой вклад в науку, культуру, образование, искусство, экономику и здравоохранение.
- 23 августа по случаю Дня Государственного флага в географическом центре Украины в Черкасской области состоится торжественное поднятие сине-желтого флага. Также в этот день состоится саммит Крымской платформы и внеочередное заседание Верховной рады по этому поводу.
- 24 августа состоится торжественный военный парад и шествие ветеранов. На НСК "Олимпийский" днем пройдет благотворительный концерт Андреа Бочелли, а вечером начнется шоу "Независимость в нашей ДНК" с участием украинских артистов. Завершится празднование фейерверком.