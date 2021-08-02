Торжественное заседание парламента начнется в 13: 00 24 августа.

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Что будут рассматривать народные депутаты на заседании

Вероятнее всего, народные избранники примут решение о присвоении знаков отличия "30 лет Акта провозглашения независимости Украины". Ее создали специально для награждения народных депутатов, в 1991 году приняли Акт и других граждан Украины за вклад в становление независимой страны.

В частности, награды должны были получить 346 депутата Верховной Рады УССР 12-го созыва, которые 24 августа 1991 года приняли провозглашение независимости Украины. Согласно Положению об отличии, представление о награждении имеют право вносить фракции или группы народных депутатов действующего парламента, Ассоциации народных депутатов и члены НАН Украины.

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