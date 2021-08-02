Урочисте засідання парламенту розпочнеться о 13:00 24 серпня.
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Що розглядатимуть народні депутати на засіданні
Найімовірніше, народні обранці приймуть рішення про присвоєння відзнак "30 років Акту проголошення незалежності України". Її створили спеціально для нагородження народних депутатів, які у 1991 році прийняли Акт та інших громадян України за внесок у становлення незалежної країни.
Зокрема, відзнаки мали б отримати 346 депутати Верховної Ради УРСР 12-го скликання, які 24 серпня 1991 року прийняли проголошення незалежності України. Згідно з положенням про відзнаку, подання про нагородження мають право вносити фракції або групи народних депутатів чинного парламенту, асоціації народних депутатів та члени НАН України.
30-ий День Незалежності: як святкуватиме країна
- 22 серпня відбудеться вручення відзнаки "Національна легенда України" тим, хто брав безпосередню участь у становленні держави, сприяли її зміцненню та захищали її. Також цю відзнаку отримають ті, хто зробив великий внесок у науку, культуру, освіту, мистецтво, економіку та охорону здоров'я.
- 23 серпня з нагоди Дня Державного прапора у географічному центрі України в Черкаській області відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого стягу. Також у цей день відбудеться саміт Кримської платформи й позачергове засідання Верховної ради з цього приводу.
- 24 серпня відбудеться урочистий військовий парад та хода ветеранів. На НСК "Олімпійський" вдень пройде благодійний концерт Андреа Бочеллі, а ввечері розпочнеться шоу "Незалежність у нашій ДНК" за участю українських артистів. Завершиться святкування феєрверком.