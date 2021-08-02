Урочисте засідання парламенту розпочнеться о 13:00 24 серпня.

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Що розглядатимуть народні депутати на засіданні

Найімовірніше, народні обранці приймуть рішення про присвоєння відзнак "30 років Акту проголошення незалежності України". Її створили спеціально для нагородження народних депутатів, які у 1991 році прийняли Акт та інших громадян України за внесок у становлення незалежної країни.

Зокрема, відзнаки мали б отримати 346 депутати Верховної Ради УРСР 12-го скликання, які 24 серпня 1991 року прийняли проголошення незалежності України. Згідно з положенням про відзнаку, подання про нагородження мають право вносити фракції або групи народних депутатів чинного парламенту, асоціації народних депутатів та члени НАН України.

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