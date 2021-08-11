Про це співачка сказала, перебуваючи на місці, де відбувався дрифт. Зараз вона допомагає відмивати бруківку.

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"Було обіцяне одне, а на ділі цього немає. Немає офіційних заяв, пояснень. Як мінімум, немає слів звернення до мене і того диктора, який був. Нас запросили, підставили", – сказала співачка.

Все каміння летить в нас. Я вважаю, що це несправедливо,

– наголосила вона.

Співачка намагається відмити сліди: відео

Alyona Alyona: Ми тепер – цапи-відбувайли

Вона запевнила, що українські представники Red Bull нічого їй не пояснили.

"Український Red Bull все погоджує з австрійським. Австрійський – нічого не знає. Вже вибачились 10 разів, але неофіційно. Ніхто з людей не розуміє ні мене, ні людей, які були зі мною. Нас красиво підставили. Ми тепер, як цапи-відбувайли", – підсумувала Alyona Alyona.

Вона запевнила, що на Софіївську площу замовили ще одну клінінгову послугу, щоб максимально швидко відмити сліди від автомобілів.

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