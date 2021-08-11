Про це співачка сказала, перебуваючи на місці, де відбувався дрифт. Зараз вона допомагає відмивати бруківку.
До теми Alyona Alyona випустила новий кліп: у коментарях обурюються через дрифт на Софійській площі
"Було обіцяне одне, а на ділі цього немає. Немає офіційних заяв, пояснень. Як мінімум, немає слів звернення до мене і того диктора, який був. Нас запросили, підставили", – сказала співачка.
Все каміння летить в нас. Я вважаю, що це несправедливо,
– наголосила вона.
Співачка намагається відмити сліди: відео
Alyona Alyona: Ми тепер – цапи-відбувайли
Вона запевнила, що українські представники Red Bull нічого їй не пояснили.
"Український Red Bull все погоджує з австрійським. Австрійський – нічого не знає. Вже вибачились 10 разів, але неофіційно. Ніхто з людей не розуміє ні мене, ні людей, які були зі мною. Нас красиво підставили. Ми тепер, як цапи-відбувайли", – підсумувала Alyona Alyona.
Вона запевнила, що на Софіївську площу замовили ще одну клінінгову послугу, щоб максимально швидко відмити сліди від автомобілів.
Alyona Alyona прокоментувала скандал з Red Bull: дивіться відео
Скандал з Red Bull: головне
- У Києві на Софійській площі відбулося дрифт-шоу 10 серпня. Все тривало без огороджень у пішохідній зоні.
- В історичній зоні Києва залишилися сліди від шин. Зараз територію намагаються відчистити.
- Alyona Alyona нібито запевнили, що відео знімали до Дня Незалежності. Однак у мережі є інформація, що це рекламні зйомки.
- В Red Bull вибачились за вчинене.