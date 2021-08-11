Об этом певица сказала, находясь на месте, где проходил дрифт. Сейчас она помогает отмывать брусчатку.

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"Было обещано одно, а на деле этого нет. Нет официальных заявлений, объяснений. Как минимум, нет слов обращения ко мне и тому диктору, который был. Нас пригласили, подставили", – сказала певица.

Все камни летят в нас. Я считаю, что это несправедливо,

– подчеркнула она.

Певица пытается отмыть следы: видео

Alyona Alyona: Мы теперь – козлы отпущения

Она заверила, что украинские представители Red Bull ничего ей не объяснили.

"Украинский Red Bull все согласовывает с австрийским. Австрийский – ничего не знает. Уже извинились 10 раз, но неофициально. Никто из людей не понимает ни меня, ни людей, которые были со мной. Нас красиво подставили. Мы теперь, как козлы отпущения", – подытожила Alyona Alyona.

Она заверила, что на Софиевскую площадь заказали еще одну клининговую услугу, чтобы максимально быстро отмыть следы от автомобилей.

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