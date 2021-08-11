Об этом певица сказала, находясь на месте, где проходил дрифт. Сейчас она помогает отмывать брусчатку.
К теме Alyona Alyona выпустила новый клип: в комментариях негодуют из-за дрифта на Софийской площади
"Было обещано одно, а на деле этого нет. Нет официальных заявлений, объяснений. Как минимум, нет слов обращения ко мне и тому диктору, который был. Нас пригласили, подставили", – сказала певица.
Все камни летят в нас. Я считаю, что это несправедливо,
– подчеркнула она.
Певица пытается отмыть следы: видео
Alyona Alyona: Мы теперь – козлы отпущения
Она заверила, что украинские представители Red Bull ничего ей не объяснили.
"Украинский Red Bull все согласовывает с австрийским. Австрийский – ничего не знает. Уже извинились 10 раз, но неофициально. Никто из людей не понимает ни меня, ни людей, которые были со мной. Нас красиво подставили. Мы теперь, как козлы отпущения", – подытожила Alyona Alyona.
Она заверила, что на Софиевскую площадь заказали еще одну клининговую услугу, чтобы максимально быстро отмыть следы от автомобилей.
Alyona Alyona прокомментировала скандал с Red Bull: смотрите видео
Скандал с Red Bull: главное
- В Киеве на Софийской площади состоялось дрифт-шоу 10 августа. Все продолжалось без ограждений в пешеходной зоне.
- В исторической зоне Киева остались следы от шин. Сейчас территорию пытаются отчистить.
- Alyona Alyona якобы заверили, что видео снимали ко Дню Независимости. Однако в сети есть информация, что это рекламные съемки.
- В Red Bull извинились за содеянное.